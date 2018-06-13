Фото: barnaul.org
Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко накануне посетил в Барнауле праздничные мероприятия, организованные по случаю Дня России.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, вместе с главой города Сергеем Дугиным он пришел на площадь Сахарова, пообщался с барнаульцами, посмотрел концертную программу, прогулялся по парку "Барнаульская крепость", посмотрел, как выглядит город с 30-метровой высоты колеса обозрения.
А вечером вместе со своей супругой и огромным количеством горожан Виктор Томенко любовался праздничным салютом.
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Также отметим, что 12 июня Виктор Томенко побывал и на праздновании Дня России на Бирюзовой Катуни.
Комментарии
Двух недель не прошло, как приехал, а уже и на колесе обозрения покатался, и в Горный съездил, и салют посмотрел... ))
Милый, куда я приехала....... xDDDDD
я не совсем поняла кто из них жена? на первом или на втором фото?
13.06.2018 09:41
- гость -
Это говорит о том, что у нас молодой и энергичный губернатор.
Радует, что приехал с семьей и обоснуются здесь. На время или на постоянку, жизнь покажет. Чего же хорошего, что у прежнего губернатора семья жила в Москве. Он душой то там был. Такое чувство было, что в ссылке находится.
Будем надеяться, что Алтайский край станет для нового губернатора малой Родиной и он будет делать все, чтобы у нас начало возрождаться сельское хозяйство, промышленность, появились новые рабочие места и наша с вами жизнь стала хоть чуточку лучше.
А супруга уже вещи перевозит. Такие вот у нас всенародные выборы губернатора
13.06.2018 10:04
- гость -
Свежо предание да верится с трудом!!!
10:04, ничего доброго от путенского назначенца единороса ждать не стоит.
13.06.2018 09:59
- гость -
я не совсем поняла кто из них жена? на первом или на втором фото?
Это говорит о том, что у нас молодой и энергичный губернатор, раз не только жену привез