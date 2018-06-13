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Чеченскому лидеру Рамзану Кадырову понравилась песня Семена Слепакова, в которой он в шуточной форме представил, что будет, если глава Чечни будет тренером российской сборной по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, в начале недели Слепаков опубликовал на своем YouTube-канале запись с юмористической песней. В тексте он отмечает, что Кадыров "твердый, как пармезан". По сюжету песни Кадыров ставит перед национальной командой задачу дойти до финала, но та проигрывает матч "Эмиратам", после чего глава республики отказывается ее тренировать.

Кадыров отметил, что ему понравилась песня и он искренне посмеялся. "Только вот мое слово тверже камня, а не сыра", — добавил глава Чечни. Также он призвал людей не думать, что в республике присутствует "недостаток чувства юмора". "И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", — подчеркнул Кадыров.

Глава республики отметил, что ему обидно лишь за проигрыш команды под его руководством. "Это непорядок", — написал он и пригласил Слепакова посетить Грозный, чтобы написать новую песню.

Также Кадыров пожелал национальной сборной одержать победу на ЧМ-2018.

Завершил сообщение чеченский лидер несколькими четверостишиями, в которых он, по его словам, отвечает Слепакову "в его стиле":

И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

И слово мое тверже камня – не сыра,

За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю – ты же с Кавказа,

Должен понять меня, видимо, сразу.

И четко ложится в ответе строфа:

В команде "Ахмат" я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе.

Семенов и Плиев, защитник Уциев,

А в нападении Садаев Заур,

Ну, вроде, все четко

Не каламбур.

Мы пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат,я скажу,

Россию свою я во всем поддержу!

Напомним, ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал юмор Слепакова "низкопробным" и заявил, что артисту нужно извиниться перед российской сборной и Кадыровым.