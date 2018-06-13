Фото: vk.com/la_altay
Поиски 41-летнего жителя Барнаула Константина Запольского, который пропал в селе Соузга в Горном Алтае, ведут волонтеры, сообщается в паблике "Лиза Алерт".
Местонахождение мужчины неизвестно с 10 июня.
Особые приметы: татуировка на правом предплечье.
Приметы: рост 173 сантиметра, среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые.
Одежда: (предположительно) серо-зеленая футболка, синие короткие шорты.
Комментарии
Уважаемый автор статьи! Это житель г. Барнаула, который пропал в с. Соузга! Пишите достоверную информацию!