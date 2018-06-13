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"Почта России" попросила кабмин перенести снижение беспошлинного порога для посылок из иностранных интернет-магазинов на 2021 год. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо главы "Почты России" Николая Подгузова вице-премьеру Максиму Акимову.
Текущий план предусматривает снижение беспошлинного порога ввоза с тысячи евро до 500 в месяц с 1 июля и до 200 — с 1 января 2019 года.
В письме сказано, что доходы "Почты России" от интернет-торговли по итогам прошлого года составили 48 миллиардов рублей, то есть порядка трети выручки. Организация также совместно с ВТБ занимается созданием 40 логистических распределительных центров. В письме Подгузова говорится, что из-за снижения выручки от посылок из интернет-магазинов данный проект может остановиться.
Глава почты отмечает, что снижение лимита беспошлинного ввоза без изменения технологии взимания пошлин парализует процедуру таможенного оформления в "Почте России". Ситуацию можно было бы изменить, начав взимать пошлину автоматически при покупке в интернет-магазине. "Почта России" готовит такие технологии к внедрению, но они пока не протестированы, поскольку нет приказа Минфина о наделении организации соответствующим статусом.
В письме Подгузов приводит в пример негативный опыт других стран при снижении беспошлинного порога. Так, в Швеции из-за отмены в начале текущего года освобождения от НДС для зарубежных интернет-покупок потребители стали гораздо чаще отказываться от заказанных через интернет товаров, что привело к затовариванию складов и росту трат почтового оператора, которому приходится оплачивать возвратные отправления. С аналогичной ситуацией столкнулась и "Почта Беларуси", подчеркивает Подгузов.
Осведомленный источник издания отметил, что в "Почте России" обеспокоены также тем, что лимит в 200 евро касается не каждой посылки, а всех отправлений в течение месяца. "Это может привести к тому, что поток международных посылок перераспределится в страны с более благоприятными условиями — например, из России в Казахстан. Таким образом, страна не достигнет фискальной цели и понесет ощутимые потери",— цитирует его слова издание.
Комментарии
Ага и 90 миллионов премии для главнюка почты тоже люди должны насобирать, а то на 10000р. могут жить только те кто работает, а не те кто геморрой насиживает.