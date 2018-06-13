Фото: twitter.com
Агенту ФБР Чейзу Бишопу, который случайно устроил стрельбу в клубе во время танца, предъявили обвинения в нападении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал ABC и прокурора округа Денвер Бет МакКанн.
Бишоп сам сдался полиции накануне. Ему предъявили обвинения в нападении второй степени тяжести. Однако, по словам прокурора, еще до получения результатов теста на алкоголь в крови агента ему могут предъявить новые обвинения.
"Мы не ждем результатов анализа содержания алкоголя в крови, который, как мы понимаем, может занять еще неделю, а предъявляем обвинения сейчас, так как представлены достаточные доказательства. Если после получения новых доказательств будут необходимы дополнительные обвинения, мы сможем выдвинуть их", — заявила МакКанн.
По данным канала, 13 июня Бишоп явится в суд, где ему предъявят обвинения.
Ранее появилась информация, что полиция Денвера начала расследование ЧП с участием сотрудника ФБР, который во время отдыха в ночном клубе случайно ранил посетителя из табельного оружия.
В опубликованном в Сети ролике видно, что агент Бишоп находился на танцполе и выронил пистолет из кобуры, делая обратное сальто. Когда агент ФБР поднимал оружие, внезапно прогремел выстрел. Один из посетителей получил ранение в ногу и был госпитализирован.
Подчеркивается, что Бишоп в момент инцидента не находился при исполнении служебных обязанностей. В рамках расследования власти ожидают результаты токсикологической экспертизы, в частности, наличие алкоголя или наркотиков в крови стрелка.
This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ— Ryan Haarer (@RyanHaarer) 3 июня 2018 г.
Комментарии
Большой профессионал...
патрон в патроннике - это типа он на войну пришел
вот что я не долюбливаю в глоке дак это то, что у него курок в нутри и когда патрон в ствол зашлёшь нельзя просто спустить па тихому в ручную без выстрела и ещё за то, что у него предохранитель на спусковой скобе. Таскать глок с патроном в стволе по этому весьма опасная фигня хоть он сам по себе достаточно надёжен и хорош.