Фото: twitter.com

Агенту ФБР Чейзу Бишопу, который случайно устроил стрельбу в клубе во время танца, предъявили обвинения в нападении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал ABC и прокурора округа Денвер Бет МакКанн.

Бишоп сам сдался полиции накануне. Ему предъявили обвинения в нападении второй степени тяжести. Однако, по словам прокурора, еще до получения результатов теста на алкоголь в крови агента ему могут предъявить новые обвинения.

"Мы не ждем результатов анализа содержания алкоголя в крови, который, как мы понимаем, может занять еще неделю, а предъявляем обвинения сейчас, так как представлены достаточные доказательства. Если после получения новых доказательств будут необходимы дополнительные обвинения, мы сможем выдвинуть их", — заявила МакКанн.

По данным канала, 13 июня Бишоп явится в суд, где ему предъявят обвинения.

Ранее появилась информация, что полиция Денвера начала расследование ЧП с участием сотрудника ФБР, который во время отдыха в ночном клубе случайно ранил посетителя из табельного оружия.

В опубликованном в Сети ролике видно, что агент Бишоп находился на танцполе и выронил пистолет из кобуры, делая обратное сальто. Когда агент ФБР поднимал оружие, внезапно прогремел выстрел. Один из посетителей получил ранение в ногу и был госпитализирован.

Подчеркивается, что Бишоп в момент инцидента не находился при исполнении служебных обязанностей. В рамках расследования власти ожидают результаты токсикологической экспертизы, в частности, наличие алкоголя или наркотиков в крови стрелка.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ