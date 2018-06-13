Барнаульская горэлектросеть запустила на официальном сайте "Личный кабинет" для своих абонентов. Теперь пользователи могут решить ряд вопросов по энергоснабжению, не обращаясь в клиентские офисы компании.
Как сообщили в пресс-службе компании, сервис позволяет абонентам компании передавать показания приборов учета, проверять состояние и детализацию своего счета, получать электронные документы, связанные с исполнением договора энергоснабжения. Также клиенты БГЭС могут подать через "Личный кабинет" заявку или иное официальное обращение и в дальнейшем отследить статус их исполнения. Для населения доступна онлайн-оплата электроэнергии.
"Личный кабинет" для юридических и физических лиц доступен по ссылке http://bges.ru/personal/.
Для того, чтобы зарегистрироваться в "Личном кабинете БГЭС" и привязать к нему свой лицевой счет, вам потребуется номер лицевого счета и пин-код, который находится у физических лиц в кассовых чеках об оплате и в квитанциях, у юридических лиц – в счетах-фактурах.
Комментарии
Ура! Наконец-то!