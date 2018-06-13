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Посевы подсолнечника и сои пострадали от разгула стихии в двух районах Алтайского края — Ключевском и Мамонтовском. После ливня с градом поля превратились в болота, а все ростки вымыло, пишет "Алтайская правда", ссылаясь на vesti22.
Издание уточняет, что в селе Васильчуки Ключевского района ливень с градом прошел вечером в воскресенье, 10 июня. На полях после этого образовались озера.
"Все замыто, смыто — под корень, как тряпкой все", — заявил местный фермер.
В Мамонтовском районе, по словам местных жителей, по полям прошел смерч. В результате этого было уничтожено две тысячи гектаров сои.
Издание напоминает, что в Алтайском крае введен режим ЧС из-за отставания в посевной. Держать нужный темп работ региону мешают неблагоприятные погодные условия. Для решения проблемы прилагаются все возможные усилия.
В региональном минсельхозе сообщили, что, согласно данным на 9 июня, яровой сев выполнен на 81% площадей.
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