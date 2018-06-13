Фото: vk.com, facebook.com
12 июня, в День России, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко впервые показался на публике с супругой Татьяной. О первой леди региона пока известно немногое. В браке с Виктором Томенко она 28 лет: они познакомились в Норильске, когда обоим было по 17 лет. Поженились в 19. В октябре 2018 года Татьяне Томенко исполнится 47 лет.
Ранее врио губернатора уже сообщал, что супруга вскоре должна переехать в Барнаул из Красноярска на постоянное место жительство.
У супружеской четы есть дочь Галина, которая учится сейчас в Москве. Что касается дочери, то ранее Виктор Томенко признавался, что она вполне взрослый и самостоятельный человек, практически живет своей жизнью. Отметим, что по гороскопу Галина Томенко — весы, она родилась 11 октября. Через пару недель девушка должна окончить Финансовый университет при правительстве РФ, получив диплом бакалавра. Кстати, из школы четыре года назад она выпустилась с золотой медалью.
Пока же портал Amic.ru предлагает поближе познакомиться с семьей врио губернатора. Мы собрали самые яркие фотографии Галины и Татьяны Томенко из соцсетей. Кроме того, в распоряжении ИА "Амител" оказался и целый ряд совместных семейных изображений, где запечатлен также и новый глава региона.
Комментарии
Разрешение то спросили публиковать? Или так, от себя?
Если они в открытом доступе в сети, разрешения можно не спрашивать. Это же не реклама
АМИК Вы зачем народ злите !!! Показываете их дорогую жизнь !!! В Барнауле людям жить не на что а Вы так.
Если точнее выражаться то она ВРИО первая леди. Или началась манипуляция сознанием, приучить народ, что Томенко уже губернатор. Многие говорят, что ни за какого путинского выдвиженца не проголосуют, но, когда придёт пора выборов, думаю, проголосуют, СМИ их убедят.
Обычные, красотой не отличаются. Многомного вкалывают конечно же, отдыхают где хотят, одёжка на каждом моя трёхмесячная зарплата. Видимо, я недостаточно вкалываю, скорее не на том месте и не на тех. А медали золотые сейчас детям чиновников раздают как жареные пирожки, даже без взяток, их дети облизываются учителями с первого класса зачем-то. Если не тянет ни на какую медаль, то серебряная обеспечена железно.
Блатной, а Вы не злитесь. Работайте, повышайте квалификацию, учитесь, зарабатывайте деньги. И у вас будет современная, успешная дружная семья. Удачи Вам!
13.06.2018 12:45
Гость Да у меня все хорошо !!! я за большинство людей сказал свое слово
13.06.2018 12:45
Гость
Вы, случайно, не жена врио?
Для 12:47
Блатной, а ты за себя говори. Люди тебя наделили полномочиями говорить за них?
Приятная семья.
Приятные люди. Одежда, пусть и не самая дешевая, выбрана со вкусом и без вычурности. Посмотрите на своих барнаульских торгашей и барыг - одеты крикливо, в разные это и Макс Мара, "дорого-бохато", а в целом ощущение деревни и вульгарности.