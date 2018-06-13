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Теплая погода в ближайшие дни будет способствовать развитию второй волны паводка в Алтайском крае. Уровень воды постепенно поднимается в реках Бия, Катунь и Обь, пишет пресс-служба правительства региона.
Специалисты прогнозируют, что уровень воды будет постепенно расти, но без достижения критических отметок. Исключение составляют река Обь в районе Барнаула, где до достижения критической отметки в 540 сантиметров осталось семь сантиметров, а также река Катунь в районе села Сростки (15 сантиметров до критической отметки).
Спасатели рекомендуют жителям Сросток принять меры по сохранению здоровья и имущества, так как возможно подтопление прибрежных территорий.
На остальных водных объектах региона гидрологическая ситуация стабильная, наблюдается снижение уровня воды.
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