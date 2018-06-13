Как зеркало: как в Барнауле отремонтировали улицу Панфиловцев

Улица Панфиловцев в Барнауле стала первой дорогой, отремонтированной в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году в столице Алтайского края. Дорожники отремонтировали 11 тысяч кв. м. Стоимость работ составила более 8 млн рублей. Глава Барнаула Сергей Дугин остался доволен качеством ремонта и подчеркнул, что работы на улице Панфиловцев были начаты с учетом опроса барнаульцев.
Кроме улицы Панфиловцев Сергей Дугин проверил, как ведется ремонт проезжей части на улице Тимуровской. Здесь работы должны завершиться в ближайшее время.
Напомним, что в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле в этом году будет отремонтировано более 72 километров дорог. Дорожное полотно обновят на проспектах Социалистический, Ленина, Комсомольский, а также на улицах Антона Петрова, Гоголя, Юрина, Смирнова, Папанинцев, Привокзальная и других.
Комментарии
Что за бред??? Где Вы нашли 5-этажные дома из кирпича по ул. Панфиловцев??? Дорогу сделали - молодцы, но зачем фальсификация??? Стыдно
"Сергей Дугин проверил, как ведется ремонт проезжей части на улице Тимуровской" (С). Там пятиэтажки