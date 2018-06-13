Выставка "РoсЭкспоКрым. Конкурентоспособность" – главная выставка в сфере продовольственной торговли, которая является лучшей возможностью для входа в розничные сети и продвижения своего продукта в Крыму и на юге России.
Участие предприятий края в выставочных мероприятиях перспективно, ведь "РoсЭкспоКрым. Конкурентоспособность" объединяет на одной площадке производителей и дистрибьюторов продовольствия, помогает повышению конкурентоспособности российских компаний, развитию розничной торговли региона, увеличению разнообразия ассортимента продуктов питания.
Алтайский фонд МСП представил на выставке пять компаний:
- ООО "Научно-производственный центр "Алтайская чайная компания" (с. Красногорское);
- ООО "Брамс", ТД Мамонтовский молочный завод;
- ООО "Любава";
- ООО "АлтайБиоПроект" (г. Бийск);
- ООО "Специалист" (г. Бийск).
Первый же день работы на стенде показал значительный интерес к продукции алтайских производителей, состоялись контакты с представителями торговых сетей "Ашан", "Яблоко", "Фуршет", "Ассорти", "Сельпо", сети заправок "ТЭС", крымской продовольственной сети "Гузель" и "Крымский СМАК".
По результатам встреч представитель компании "Специалист" провел дополнительные переговоры с шестью торговыми сетями республики. Сети "Гузель" и "Фуршет" заинтересованы в покупке всей линейки продукции компании: масла, каши, смеси для выпечки для поставки в те магазины сетей, которые ориентированы на сегмент премиум-класса. Ведется работа по проработке логистики поставок из края.
Компания "БРАМС" (ТД Мамонтовский молочный завод) также готова выйти на контракт по поставке готовых продуктов молочной отрасли в республику, однако крымчан интересует мелкофасованный товар. Так, магазины "Ялта Бакалея" предложили рассмотреть возможность смены упаковки сыров из с. Мамонтово.
В рамках организованной закупочной сессии представители "Алтайской чайной компании" также встретились со всеми сетями, передали образцы своей продукции.
"Особый интерес вызвала наша продукция для здорового питания, — поделилась наблюдениями руководитель центра поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП Ирина Черепанова. — Сети готовы приобретать алтайские продукты, причем алтайскую продукцию они маркируют как продукцию премиум-сегмента".
Работа Алтайского фонда МСП по подготовке к выставкам, в том числе проработка бизнес-контактов, обеспечивает результативность поездки для каждого экспонента. Выставочные стенды Алтайского края с завидным постоянством вызывают интерес. Так, на прошедшей в мае выставке в Азербайджане стенд края отметил президент республики Ильхам Алиев, в Крыму одними из первых стенд осмотрели Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Республики Крым и министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта.
Алтайский фонд МСП:
Алтайский край, г. Барнаул,
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