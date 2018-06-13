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Скопье и Афины накануне достигли соглашения об официальном наименовании Республики Македония. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра Македонии Зорана Заева.
"Мы достигли исторического соглашения... Название — Республика Северная Македония с переводом на все языки", — заявил он, отметив, что соглашение подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны.
Заев заявил, что, решая многолетний спор, страны строят дружбу между народами. "Больше нет БЮРМ [Бывшей югославской Республики Македония]", — цитирует агентство слова Заева. Он также добавил, что Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО.
Название Республика Северная Македония предусмотрено для общего использования не только внутри страны, но и во время международных контактов. Соглашение будет представлено всем соответствующим органам для последующей ратификации. Предполагается, что Греция направит уведомление генсеку ООН и в Европейский совет, в котором подтвердит отсутствие препятствий для получения рекомендации и начала переговоров с Македонией.
Агентство пишет, что Заев и его коллега Алексис Ципрас уже обсуждали данный вопрос по телефону. Премьер Греции заявил, что договоренность удовлетворяет требованиям его страны. Афины и Скопье приложили все возможные усилия, чтобы согласовать план урегулирования до саммита Евросоюза в конце июня, хотя итоги соглашения должны быть приняты на референдуме в Македонии, а также получить одобрение от законодателей обеих стран.
Уточняется, что спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, совпадающего с наименованием северной греческой области, длится уже 25 лет. Афины хотят добиться изменения наименования соседней страны и выступают против ее вступления в Евросоюз и НАТО.
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