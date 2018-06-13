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Суд приговорил жителя Бурлинского района Алтайского края к штрафу в размере шести тысяч рублей за избиение своей гражданской жены.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в феврале текущего года мужчина уже был привлечен к административной ответственности за нанесение побоев своей гражданской супруге, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Однако в марте житель края, снова будучи пьяным, нанес женщине не менее двух ударов по лицу.
В итоге его привлекли уже к уголовной ответственности. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей.
Комментарии
Когда покалечит, может 20 000р. штрафу дадут.
А за убийство так поди все 30 тыщ!
И эта
дгражданская жена будет и дальше с ним жить?