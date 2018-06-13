Фото: youtube.com
В барнаульском зоопарке у семьи песцов появилось потомство. Об этом сообщает канал "Катунь 24".
Отмечается, что 11 щенков — шесть девочек и пять мальчиков — появились на свет 28 апреля.
В сообщении говорится, что уже сейчас малыши едят вместе с молоком матери мясо.
По словам сотрудников зоопарка, когда щенки подрастут, их отправят в разные зоопарки России.
Комментарии
сначала оне маленькие. а потом из каждого вырастет толстый полярный лис, практичски - полный)))))
ну хоть одна хорошая и неполитизированная новость за день!
Новость плохая. 11 новых ни в чём не повинных зверушек на пожизненное заключение. Одни козлы устраивают зоопарки, другие их поддерживают своим посещением и денежкой. Да ещё и детей водят, недоделы.
Кому-то на шубку?
как никогда полностью поддержу Ванадия: зоопарк - тюрьма для зверушек. В 21 веке пора бы юзать гуманный подход к живым существам...