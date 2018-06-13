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Массовые нарушения выявила прокуратура Железнодорожного района Барнаула в деятельности частных охранных организаций.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, правоохранители проверили исполнение трудового законодательства частными охранными организациями.
В итоге выяснилось, что в четырех фирмах трудовые договоры, заключенные с работниками, не соответствовали требованиям действующего законодательства.
"В тексте договоров отсутствовали сведения об условиях труда на рабочем месте; основаниях для заключения срочных трудовых договоров; об обязательном социальном страховании работников. Выявлены факты отсутствия подписи работников о получении трудовых договоров на экземплярах, хранящихся у работодателя", - констатируют в ведомстве.
Кроме того, в двух организациях выплата заработной платы производилась с нарушением установленных локальными актами сроков и менее установленного МРОТа.
Также были выявлены нарушения, связанные с тем, что руководители организаций не проходили обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.
В итоге со стороны прокуратуры в адрес руководителей охранных предприятий были внесены представления, возбуждено четыре дела об административном правонарушении, одно лицо привлечено к административной ответственности, а в интересах работников в суд направлено два исковых заявления.
Комментарии
Там ещё работают сутки через двое, переработка бешеная, а платят за 176 часов. Каждый год подтверждать квалификацию, это тоже за свой счёт. Штрафы драконовские не понятно за что, всё это с 20 000р. Главный проверяющий, который приезжает и лютует имеет з/п 240 000р. Он и бить их будет, чтобы не попёрли самого, а нарушения найти надо-хоть сдохни, это правило московских хозяев.