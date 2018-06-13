Фото: vesti.lv
Президент США Дональд Трамп накануне, 12 июня, резко раскритиковал известного актера Роберта де Ниро, который произнес оскорбительные высказывания в адрес главы государства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter-аккаунт главы Белого дома.
Президент США назвал де Ниро человеком "с очень низким уровнем интеллекта", который получил множество ударов в голову от реальных боксеров в фильмах. "Я наблюдал за ним <...> и искренне верю, что он мог получить травму головы", — написал республиканец.
Трамп подчеркнул, что в данный момент экономика Америки находится в "лучшем состоянии, чем когда-либо, при самой высокой за все время занятости". В заключение он призвал актера очнуться.
74-летний де Ниро, который прославился ролями в картинах "Крестный отец", "Таксист" и "Бешеный бык", ранее нецензурно высказался в адрес президента страны. Высказывание прозвучало в воскресенье, 10 июня, на 72-й церемонии вручения театральной премии Tony Awards. Публика бурно и одобрительно отреагировала на слова актера.
Комментарии
Кто такой де Ниро весь мир знает пару десятков лет!
Кто такой Трамп, мир узнал совсем недавно... причем известно с какой стороны...
То критика власти со стороны творческой интеллигенции.Точнее,самых ярких её представителей.
13.06.2018 12:55
Kimi
Кто такой де Ниро весь мир знает пару десятков лет!
Кто такой Трамп, мир узнал совсем недавно... причем известно с какой стороны...
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большинство актеров в реальной жизни туповаты, им абсолютно не требуется интеллект для работы.
Кстати, Трамп оперирует цифрами, в свою защиту, а весь зажравшийся от безнаказанности американский бомонд пока что просто бездоказательно воняет.
И да, Трамп защищает средний рабочий класс, о чем для себя мечтают большинство комментаторов с амика, и что конечно не нравится цветному бомонду культурной и спортивно псевдоинтеллигенции