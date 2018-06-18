Автопробег и митинг против роста цен на бензин проведут в Барнауле

Автопробег и митинг против роста цен на ГСМ проведут в Барнауле 28 июня. Об этом порталу Amic.ru сообщил его организатор, активист Виктор Рау.
Рау, как он рассказал, выступает единственным организатором протестного автопробега и митинга. Возможно, его в этом поддержат местные отделения оппозиционных партий.
"Мы будем выходить на Союз автомобилистов и активистов, которые проводили акции против системы "Платон", — добавил он.
Рау уже получил согласование от администрации, без разрешения которой провести акцию нельзя.
Автопробег состоится в четверг, 28 июня, в 18 часов. Старт будет дан от пересечения Павловского тракта и ул. Власихинской (объездная дорога). Маршрут: ул. Власихинская — шоссе Ленточный бор — Змеиногорский тракт — Красноармейский проспект — ул. Ползунова — п. Свободы.
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На площади Свободы в 19 часов состоится митинг "Снижение стоимости ГСМ".
Комментарии
Рау выступает в сговоре с владельцами АЗС. Протяженность маршрута грубо 22 км. Многим придется заправить машину что бы проехать.
автопробег, купим и потратим бензин что бы заставить их снизить цены))))))))))))))) наивные, думаете вашими флешмобами, автопробегами, плакатиками что то решить?!