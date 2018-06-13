Фото: ФК "Зандхаузен"
Алтайский футболист Александр Жиров, который в прошлом сезоне вместе с красноярским "Енисеем" пробился в Премьер-лигу, продолжит свою карьеру в Германии. Как сообщает "Алтайский спорт", он заключил двухлетний контракт с клубом "Зандхаузен", который выступает во второй бундеслиге.
По итогам минувшего сезона команда заняла 11-е место. Помимо немцев в "Зандхаузене" играют представители Австрии, Боснии и Герцеговины, Косово, США, Туниса и Анголы. "Зандхаузен" основан в 1916 году. Домашние матчи команда проводит на арене "Хардтвалдштадион", вмещающей 10 231 зрителя. Наивысшее достижение клуба на чемпионатах Германии – победа в третьей бундеслиге в сезоне – 2011/12.
Отметим, что Александр Жиров родился 24 января 1991 года в Барнауле. Свою карьеру начинал в барнаульском "Динамо". Также выступал в астраханском "Волгаре", "Анжи" из Махачкалы, а также в клубах "Томь", "Краснодар — 2" и "Енисей". За свою карьеру провёл 58 матчей в Премьер-лиге (1 гол), 55 – в ФНЛ (1 гол), 106 – во втором дивизионе (6 голов), ещё 7 – на Кубке России.
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