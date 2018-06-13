Кто выиграет чемпионат мира по футболу в России: прогноз Amic.ru

14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу — событие, которого страна, без преувеличения, ждала 8 долгих лет, после того как стала известна страна-хозяйка мундиаля-2018.

В сегодняшнем материале Amic.ru подготовил для своих читателей расписание всех матчей чемпионата мира, кроме того, мы порассуждаем о шансах команд на выход из группы далее в 1/8 финала, очертим круг фаворитов, ну и, конечно, немного поговорим о многострадальной российской сборной.

Календарь (время начала матчей указано московское)

Расклад по группам

Начнем с группы "А". При наличии глубокого патриотизма мы все-таки остаемся реалистами. Двухлетняя работа Станислава Черчесова главным тренером нашей команды ни капли не убедила в том, что Россия преодолеет групповой этап и выйдет в плей-офф. Хотя, если это и произойдет вопреки всему, мы будем только рады. Прогноз Amic.ru: из данного квартета дальше пройдут Уругвай и Египет , РФ займет третье место, Саудовская Аравия — четвертое.

Группа "В": здесь, кажется, все предельно ясно — в 1/8 финала выйдут обе пиренейские сборные — Испания и Португалия , Марокко и Иран пока не в состоянии конкурировать с ведущими европейскими командами.

Группа "С" выглядит более интригующе. Основные фавориты здесь — французы , а вот за второе место, по всей видимости, поспорят Перу и Дания. Попробуем предположить, что дальше пройдут латиноамериканцы. Австралийцы, скорее всего, окажутся на последнем месте.

Группа "D" самая ровная и непредсказуемая из всех на этом турнире. В общем-то, все 4 команды имеют примерно равные шансы пройти дальше. Рискнем предположить, что за счет международного опыта в 1/8 выйдут Аргентина и Хорватия . Двумя лишними окажутся Исландия и Нигерия. Однако сюрпризы здесь более чем возможны.

Группа "E": также очень равный квартет, откуда без проблем должны выйти только бразильцы . Три остальные команды поспорят за вторую строчку: Сербия , Швейцария и Коста-Рика. Вероятнее всего, счастливчиком станет кто-то из европейских сборных, например южные славяне.

Группа "F". Здесь вне конкуренции будут действующие чемпионы мира — сборная Германии . Второе место, вероятнее всего, отойдет Мексике , впрочем, можно ждать сюрприза от шведов и в меньшей степени — от корейцев.

Группа "G" одна из самых легких в плане прогнозирования — далее пройдут бельгийцы и англичане , удел Панамы и Туниса — борьба за третье место в группе.

Группа "H: из этого квартета дальше могут пройти поляки и, скорее всего, колумбийцы . Удивить способен Сенегал, в меньшей степени — Япония.

Матчи на вылет

Давать прогноз на плей-офф, пока команды, прошедшие дальше, еще не определились, будет чересчур смело. Поэтому дождемся 28 июня, когда в группах завершатся последние матчи третьего, заключительного тура. Расклад, касающийся игр на выбывание, Amic.ru подготовит позже.

Фавориты

Пока же очертим круг основных фаворитов на чемпионство и медали. Итак, главными претендентами могут считаться сборные Германии, Бразилии, Испании, Португалии, Аргентины и Франции, с некоторой натяжкой сюда же можно отнести Уругвай и Бельгию.

Англию, переживающую смену поколений и давно ничего не добивавшуюся ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы, в этот список включать все же не будем. Отдельное сожаление вызывает непопадание на мундиаль сборных Италии, Голландии и Чили. Каждая из них могла бы замахнуться как минимум на четвертьфинал.

Возвращаясь к потенциальному чемпиону мира-2018. По нашему мнению, второй раз подряд титул возьмет сборная Германии.

Путевые заметки

Добавим, что корреспондент ИА "Амител" уже в ближайшее время отправится в качестве болельщика в путешествие по футбольной России. По итогам вояжа на портале Amic.ru выйдут зарисовки в нескольких частях. В них вы сможете прочитать о том, как наша страна встретила иностранцев, о сервисе и стадионах, достопримечательностях и казусах, произошедших в пути. Отдельное внимание — работе органов правопорядка и волонтеров, транспортной системе, билетным центрам ФИФА и т. д.