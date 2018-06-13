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Прокуратура Павловского района Алтайского края организовала проверку после того, как СМИ сообщили о попадании белых лебедей в маслянистую жидкость. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.
В сообщении уточняется, что прокуратурой организованы проверочные мероприятия "в связи с сообщениями СМИ и граждан о попадании белых лебедей в маслянистую жидкость, в связи с чем ими потеряна способность летать".
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что рядом с Павловском нашли стаю лебедей, измазанных мазутом. Несколько птиц доставили в приют, где их начали отмывать от нефтепродуктов. Также сообщалось, что один лебедь погиб. Кроме этого, волонтерам удалось поймать не всех птиц, поэтому некоторым грозит серьезная опасность.
Комментарии
Проблема найти кто слил мазут в озеро? Так спросите местных, они на преступников мигом укажут.