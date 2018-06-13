Патриотический праздник "Молодежь Барнаула – детям!" прошел в столице Алтайского края в День России, 12 июня. Его провели депутаты городской Думы и активисты движения "Молодая гвардия" "Единой России". Подробности сообщает пресс-служба гордумы.
Праздник прошел в одном из самых популярных скверов краевой столицы – на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Всем желающим делали аквагрим, раздавали бесплатное мороженое. Для детей прошли конкурсы и игры, танцевальные флешмобы.
"Наша страна – великая, а ее мощь вызывает трепет и уважение. Пусть Россия всегда занимает лидирующие позиции во всех сферах. Желаю всем барнаульцам процветания, мира и добра!" — поздравил маленьких барнаульцев и их родителей депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов.
Поздравил собравшихся и депутат БГД, единоросс Евгений Носенко. Он призвал молодежь стать еще активнее и продолжать добрые традиции своих семей.
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