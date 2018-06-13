Фото: strategyjournal.ru
Норма накоплений граждан РФ вернулась к уровню 2013–2014 годов, и они опять начали больше тратиться на покупки. Это должно простимулировать экономику, пишут "Известия", ссылаясь на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике регулятора.
В документе сказано, что норма сбережений, которая определяется как отношение накоплений к располагаемым доходам населения, вернулась к докризисному уровню 2013–2014 годов и составила 7%.
Россияне вновь стали совершать разные покупки, что способствует росту ВВП и повышению ставок по депозитам в банках.
По словам экспертов в области экономики, причиной снижения объема сбережений могло стать улучшение ситуации в России, так как курс рубля стабилизировался, а цены на нефть поднялись примерно до 70–80 долларов за баррель. Ожидается, что в 2018 году россияне увеличат свои траты на 3,8–4,3%.
Комментарии
Ожидается, что в 2018 году россияне увеличат свои траты на 3,8–4,3%.
а-то, инфляция-с ))
норма сбережений, которая определяется как отношение накоплений к располагаемым доходам населения, вернулась к докризисному уровню 2013–2014 годов и составила 7%.
Кредитов набрали?
отпуска начались, отпускные просаживают)
не, накопили за 4 года, счас шиканут, а потом опять зубы на полку...
цены выросли вот и тратить начали, ппц новость, еще и радоваться этому должны
"Россияне снова стали тратить больше денег"
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запасаются бензином впрок?
Вы воров олигарховвексельбергов заставьте налоги как положено платить.