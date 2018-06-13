Фото: 34.mchs.gov.ru
Владельца лодочной станции, откуда на Волгу отправился катамаран, столкнувшийся впоследствии с баржей, задержали. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Южное следственное управление на транспорте СК России.
В Следственном комитете полагают, что 47-летний гендиректор ООО "Пристань" не предпринял попыток помешать выходу катамарана в акваторию реки.
Напомним, инцидент на Волге произошел вечером в понедельник, 11 июня. В результате столкновения катамарана с баржей погибли 11 человек, включая одного несовершеннолетнего, пятерым удалось спастись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В СКР заявили, что в столкновении катамарана с баржей виновен нетрезвый владелец судна. Также он не реагировал на все световые и звуковые сигналы с баржи.
В Ространснадзоре добавили, что прогулочный катамаран не имел прав на перевозку пассажиров. Также он превысил лимит на четыре человека.
Комментарии
Этот дядька (владелец лодочной станции) вообще не при делах. Он может дома спал вечером, а сторожу всё равно раз хозяин покатушки решил устроить, тем более д.р. справляли, может их на стремнине распёрло от свежего воздуха.
я бы еще понял, если бы наказали руководителей МВД, чьи сотрудники были на борту
Нашли крайнего.Запретишь там,гибддшники да депутат.
директора автостоянки посадить несколько раз! так как были случаи нескольких ДТП машин именно с этой стоянки! дальше продолжать?
В Следственном комитете полагают, что 47-летний гендиректор ООО "Пристань" не предпринял попыток помешать выходу катамарана в акваторию реки.
Надо министра речного порта посадить. А уж начальников ментов погибших вообще расстрелять, распустили подчинённых, это все знают.
Да и начальников аэропортов надо изничтожить, а то самолёты у них в воздухе ломаются да и пилоты пьяными бывают. Короче, тюрьмы надо строить.
В СКР совсем дурачьё работает?
и директора винзавода посадить, продавца магазина посадить...