Главный по правам: в Алтайском крае переизберут омбудсмена

В Алтайском крае скоро будет избран новый уполномоченный по правам человека или переизбран действующий. Решение по кандидатуре, а их выдвинуто всего две, будет принято на сессии краевого парламента. Портал Amic.ru узнал подробности.

На этот пост выдвинуто две кандидатуры: Борис Ларин и Марина Афанасьева. Сейчас их согласует федеральный уполномоченный. Он может одобрить как обоих кандидатов, так и ни одного. После согласования с Москвой голосовать будут депутаты краевого парламента. Процедура избрания может состояться на июньской сессии, но может быть перенесена и на август. Кстати, это совпало, но никак не связано с приходом в регион нового губернатора Виктора Томенко. Пока он работает в статусе врио, но в сентябре идет на выборы.

Последние пять лет этот пост занимает 63-летний Борис Ларин. Его кандидатуру на новый срок выдвинул еще Александр Карлин, ушедший в отставку с поста губернатора 30 мая. С 2007 по 2013 год Ларин работал в администрации Карлина и в омбудсмены ушел с должности заместителя губернатора и по его предложению. В прошлом был военным — с 1973 по 1994 год служил в ракетных войсках стратегического назначения, откуда ушел полковником запаса. Также был депутатом краевого парламента.

Второй кандидат — экс-уполномоченная по правам детей 51-летняя Марина Афанасьева. Ее выдвинула "Справедливая Россия". В партии она занимала пост куратора партийных проектов, направленных на создание благоприятной среды для юных жителей Алтайского края. С 2011 по 2014 год была уполномоченной по правам ребенка в регионе.

Во время голосования за Афанасьеву должны проголосовать не только справедливороссы, но и коммунисты, поддержавшие ее выдвижение.

"14 декабря 2014 года на встрече с федеральными и региональными уполномоченными Владимир Путин особо отметил, что в регионах известны случаи бюрократического, формального отношения к самому институту уполномоченных по правам человека, назначения на эти должности людей, приближённых к власти, зависящих от власти. К сожалению, в Алтайском крае ситуация все эти годы развивается именно в таком негативном ключе, о котором говорит президент", — заявил глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.

По его словам, Афанасьева — "не чиновница, а истинная правозащитница".

По краевому закону на эту должность может быть назначен гражданин РФ старше 30 лет, "обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты".

Избирается уполномоченный на пять лет. Один человек может работать в должности не более двух сроков подряд, то есть не более 10 лет.

Назначается омбудсмен решением депутатов Заксобрания. Но предлагать кандидатуры имеют право не только депутаты, но и губернатор, городские и районные думы и собрания депутатов, общественные организации.