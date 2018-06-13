Фото: 04.мвд.рф
В Республике Алтай разыскиваются двое мужчин, которые пропали в минувшем месяце. Об этом пишет пресс-служба регионального МВД.
Один из них — 33-летний Андрей Валиков, житель села Майма Майминского района. 19 мая он безвестно пропал в Горно-Алтайске.
Приметы мужчины: на вид от 30 до 35 лет, рост порядка 180-185 см, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и короткой стрижкой, а также оттопыренными ушами. Он был одет в черные спортивные штаны и серую кофту с капюшоном.
Вторым пропавшим является 58-летний житель села Малая Черга Шебалинского района Сергей Казаков. 23 мая он ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.
На вид Казакову 60-65 лет, рост 170-174 см, он худощавого телосложения. "Тип лица — европейский, волосы седые, стрижка короткая, глаза карие, уши оттопырены, нос большой", — говорится в сообщении. Мужчина был одет в черную куртку, камуфлированные коричневые брюки и черные резиновые сапоги.
О местонахождении мужчин просят сообщать в ближайший отдел полиции по телефону 02.
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