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Список сотрудников "Почты России" и "Главного центра спецсвязи", у которых есть право на ношение и применение служебного и гражданского оружия, расширяется с 13 июня. В этот день вступают в силу поправки в постановление Правительства № 38 от 26 января 2005, пишет "Парламентская газета".
Изменения предполагают выдачу служебных пистолетов или револьверов начальнику и замначальника узла почтовой связи, операторам и почтальонам по сопровождению и обмену денег, водителям, которые осуществляют их обязанности, операторам главной кассы почтамта, ответственным дежурным по обмену почтовых отправлений и денежных средств прижелезнодорожного почтамта, сотрудникам отделения перевозки почты при железнодорожных станциях и аэропортах, а также начальникам почтового вагона.
Также у всех лиц, занимающих эти должности, будет доступ к ношению перцовых баллончиков и электрошокеров. Служебное огнестрельное оружие также получат младшие фельдъегеря и фельдъегеря-водители "Главного центра специальной связи". Отмечается, что, согласно действующему законодательству, у сотрудников "Почты России" есть доступ к ношению и применению лишь бесствольного огнестрельного и газового оружия травматического действия.
Право на это есть у операторов по сопровождению и обмену денег, начальников главной кассы почтамта и у ответственных дежурных по обмену почтовых отправлений и денежных средств прижелезнодорожного почтамта, отделения перевозки почты при железнодорожных станциях и аэропортах.
Комментарии
Наверное, за опасность поднимут зарплаты и заменят женщин на мужиков, ну и тогда пенсия как у ментов в 40 лет. На почту по блату брать будут.