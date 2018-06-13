Фото: пресс-центра администрации Барнаула
Режим повышенной готовности ввели в барнаульском микрорайоне Затон в связи с повышением уровня Оби.
Напомним, подтопления в Затоне начинаются после того, как река поднимается до 540 сантиметров. Как сообщили в пресс-центре городских властей, в среду в администрации Центрального района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где и было принято решение о введении режима повышенной готовности.
По состоянию на утро 13 июня уровень Оби в районе краевой столицы составлял уже 533 сантиметра.
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Мониторинг ситуации продолжается. С 10 июня на территории микрорайона работает оперативная группа Главного управления МЧС Алтайского края, организовано круглосуточное дежурство.
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