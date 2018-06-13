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В Германии состоялся конкурс красоты среди представительниц стран-участниц чемпионата мира по футболу. Обладательницей титула "Мисс мундиаль — 2018" стала 18-летняя жительница Бельгии Зоэ Брунет, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Canalc.be.
По данным издания, конкурс проводится с 2006 года среди девушек из 32 стран, которые принимают участие в мундиале.
"Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира", — заявила Брунет после победы.
Сообщается, что к участницам конкурса красоты жюри выдвигает ряд требований. В частности, девушки не должны быть младше 18 и старше 33 лет, а также, кроме привлекательной внешности, должны хорошо разбираться в футболе.
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