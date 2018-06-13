Началась короткая рабочая неделя. Особо крупных культурных мероприятий в эти три дня не будет, но тем не менее барнаульцам есть куда сходить и отвлечься от дел.
Среда
Так, в среду стоит посмотреть новый фильм Кирилла Серебренникова "Лето". Это музыкальная биографическая драма, которая рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х. Фильм полон музыки и культовых треков того времени.
Среди других оригинальных фильмов — "Дело Собчака", режиссером которого стала Вера Кричевская, а сценарием занималась Ксения Анатольевна. Картина дает слово соратникам и оппонентам Анатолия Собчака, знакомит с уголовным делом, перечеркнувшим его карьеру, и пытается найти ответ на вопрос о том, каково пришлось бы ему в сегодняшней России.
Четверг
14 июня Государственный оркестр "Сибирь" предлагает барнаульцам отметить День медицинского работница. Здесь пройдет концерт, ведущей которого станет известная телеведущая Вера Климанова. Начало в 18:30 (0+).
В галерее "Нагорная" продолжаются "Культурные сезоны" – это открытый образовательный проект с выставками, лекциями, открытыми мастер-классами и другими яркими культурными событиями. В четверг в 18:30 здесь можно побывать на мастер-классе по рисованию, вход на мероприятие свободный. Предварительно можно записаться по телефону: +7 (963) 578-11-782 или написав на почту: nagornayart@gmail.com. Подробнее в группе мероприятия.
Пятница
В галерее "Бандероль" (Пролетарская, 139) работает выставка "Алтай-Крым-Алтай" художницы Любови Норгелене.
"Художника Любовь Норгелене в ее постоянных путешествиях привлекают только те места планеты, где сохранились остатки древних цивилизаций. А Крым и Алтай – настоящий кладезь и для художника, и для туристов. В путешествиях по древним землям Крыма и Алтая написано множество этюдов с древними тропами, старинными крепостями, пещерными городами и морем со всеми его оттенками", — рассказывают в галерее. Так что если хотите окунуться в атмосферу древней культуры, посмотреть на крепостные стены, пещерные лабиринты и храмы — вам сюда. В экспозиции представлены акварели и живопись, созданные в 2017-2018 годах. Среди мест, изображенных на полотнах плато Укок, вершины Актру, Курайская степь, Улаганская долина и многое другое.
Комментарии
Рабочую неделю на работе надо проводить.