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Проверку в связи с гибелью мужчины в Бийске, который выпал из окна своей квартиры, ведет краевое управление Следственного комитета.
В пресс-службе правоохранительного ведомства отмечают, что 13 июня в одной из социальных сетей было опубликовано сообщение о том, что житель наукограда погиб при падении из окна своей квартиры.
"Причиной поступка мужчины якобы стали угрозы, поступившие от директора микрокредитной компании", — отмечают в СКР.
В ходе проверки правоохранители намерены выяснить все обстоятельства случившегося.
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