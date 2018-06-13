Фото: khazbek.org
В минувшее воскресенье, 10 июня, был побит новый рекорд трафика по Крымскому мосту. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Упрдор "Тамань".
Уточняется, что в минувшие выходные, когда страна отмечала День России, на мосту был зафиксирован рост трафика: всего за три дня в сторону Керчи проехали 38,4 тысячи машин, а в обратную сторону — 33,3 тысячи.
В воскресенье, 10 июня, трафик превысил 25 тысяч автомобилей в обе стороны. Предыдущий рекорд - 23 тысячи машин — был зафиксирован 20 мая.
В "Упрдор "Тамань" отметили, что с начала июня по Крымскому мосту проехали свыше 186 тысяч машин, из которых 103 тысячи ехали в сторону Крыма и более 83 тысяч — обратно.
Напомним, Крымский мост, являющийся самым протяженным в РФ (длина составляет 19 километров), был открыт 15 мая 2018 года. На следующий день по мосту запустили движение.
Комментарии
ну всё, поставили счётчик на мосту, теперь будут регулярные сводки о "рекордах"