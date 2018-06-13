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Госдума может рассмотреть закон о повышении пенсионного возраста в первом чтении до конца весенней сессии, если кабмин внесет его в четверг, 14 июня. При этом парламентарии не собираются торопиться и нарушать регламент, пишет РИА Новости, ссылаясь на спикера Думы Вячеслава Володина.
"Если правительство завтра рассматривает этот вопрос и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку есть месяц", — рассказал он, добавив, что парламентарии могут спокойно рассматривать инициативу в первом чтении, а затем обсуждать ее летом и в сентябре при подготовке ко второму чтению. "Но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламент", — подчеркнул спикер.
Володин отметил, что работа должна строиться на основе регламента, федеральных законов, руководствуясь Конституцией.
Напомним, сейчас возраст выхода на пенсию в стране составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.
Ранее СМИ сообщали, что кабмин выбрал самый жесткий из трех предлагаемых вариантов повышения пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.
Глава РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" в начале июня заявлял, что правительство представит свои предложения о пенсионной реформе в ближайшее время. При этом президент подчеркивал, что главным результатом реформы должно стать повышение благосостояния пенсионеров и что сам он очень осторожно относится к предложениям о повышении пенсионного возраста.
Комментарии
Интересно и этот плевок в рожу от правительства наш народ стерпит?
13.06.2018 16:32
- гость -
Стерпит и еще благодарить будет!
куда идти бастовать????
в конце концов, раз так все плохо - отмените пенсию работающим пенсионерам! А если продать дворцы пенсионного фонда и разместить его в более скромных зданиях - вообще все проблемы в раз решаться.
13.06.2018 17:12 - только они,дворцы, нафиг никому ненужны
бастовать надо
на чендж орг создана петиция, подписывайте ее!
А толку от петиции???
гарите в аду те кто за это проголосует!!!!!
После 45 уже нинакакую работу не берут!!!
А может нужно сделать, чтоб для всех пенсия была одинакова и по возрасту и по размеру, а то всякие полицейские, военные, фэбсы, судьи, прокуроры и прочие депутаты идут гораздо раньше и с гораздо большей - а всем одинаково вот и денег на всех хватит тогда и ещё походу останется!