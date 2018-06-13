Фото: pentown.org
Зампред федерального правительства Дмитрий Козак считает невозможным скачок цен на топливо в России, при котором стоимость литра бензина достигнет 100 рублей.
"Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено", — цитирует вице-премьера РБК.
Чиновник также заверил, что кабинет министров обладает набором инструментов для урегулирования ситуации на топливном рынке.
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"Мы должны совместными усилиями найти решение, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации цен на бензин и дизельное топливо", — добавил Дмитрий Козак.
Напомним, что ранее Независимый топливный союз заявил о необходимости срочно исправлять ситуацию на рынке ГСМ и предупредил, что в перспективе литр бензина может подорожать до 100 рублей.
Комментарии
Ага. 100р не будет.... всего лишь 99 р.99 коп.
Ну 99 рубликов-то мы потяяянем, чего уж.
считает невозможным скачок цен на топливо в России, при котором стоимость литра бензина достигнет 100 рублей
ага, повышать цену будут пооостееепеееннооо ))
пенсия в 65. бензин по 100.
путинские маневры
Это невозможно. Это исключено
ага, плавали - знаем ))
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. Пока я президент, такого не решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию" (c)
Ну,после выборов олигархически-воровское сообщество совсем распояшется,впереди шесть лет беспредела.
ну а чё, такой грандиозный лохотрон замутить под выборы это весьма не дёшево, пора и бабки отбивать в зад и гешефт ещё не забыть поиметь
Байкот Роснефти!
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