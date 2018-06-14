Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле и соседнем Новоалтайске в 2018 году в общей сложности отремонтируют 52 участка дорог. Из них только 44 в столице Алтайского края. Сейчас работы ведутся почти на 30 участках.
Несмотря на непогоду в мае, дорожники практически не допустили отставания от графика. Все работы, согласно контракту, будут закончены к октябрю. Смотрим, как ремонтируют дороги на сумму 911 миллионов рублей, в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
Комментарии
А можно толщину асфальтового покрытия довести до одного сантиметра, а не три, четыре, как сейчас укладывают?
и самое главное - закатываение ливневок, это Барнаульское Ноу хау
только наши догадались их закатывать, дабы через год можно было смело еще кричать нужны деньги на ремонт того же участка
Амик
на 9-м фото присутствует реклама микрофинансового учреждения, а сообщения о рекламе нет
или вы косячите или журналист левачит
ps. это так с буквы закона, в обоих случаях попадание
Меня интересует, почему дороги в городе делают без установки бордюров, в место них засыпают щебень как на трассах? Улица Панфиловцев может тому подтверждение.
Потому что 911 000 000 не хватает, чтобы сделать хорошо 52 участка. А почему нет километража и метров в квадрате., а то может 52 участка длиной по 10 метров. Должны мы знать сколько стырят министры дорожные?
Дороги ремонтируют отвратительно - именно деньги закатывают - очевидно в банки и за бугор. Как пример Лесной тракт - 100% брак - и ни кому дела нет!