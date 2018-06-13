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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос до 63,04 рубля. Это произошло на фоне падающих нефтяных котировок, пишет в среду, 13 июня, "Российская газета".
Издание подчеркивает, что последний раз доллар преодолевал данный порог около месяца назад — 8 мая.
Курс евро поднялся на 2 копейки — до 74,05 рубля.
Индекс Московской биржи на открытии торгов увеличился на 0,42%, до уровня 2281,34 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,18% и достиг отметки 1144,1 пункта.
Подчеркивается, что рост доллара является ожидаемым на фоне предстоящего решения ФРС. Согласно прогнозам, в этот день будет принято решение о повышении ставки.
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