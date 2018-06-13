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Пресс-секретарь главы думского комитета по культуре Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла сообщения о его смерти. Об этом пишет РИА Новости.
При этом Шоппо отказалась комментировать состояние здоровья артиста.
Первый зампред комитета Елена Драпеко рассказала, что Говорухин находится в санатории "Барвиха" и чувствует себя "терпимо". "У него не до такой степени тяжелое состояние, чтобы говорить о его госпитализации. <...> Проверили час назад, позвонили его жене", — подчеркнула она.
Ранее слухи о смерти Говорухина распространил ряд СМИ.
82-летний народный артист РФ Станислав Говорухин поставил картины "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", является автором сценариев к лентам "Русский бунт", "В июне 41-го" и не только.
Он является депутатом Думы с 1993 года.
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дыма без огня не бывает. Не хочется в это верить..Глыба