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Подпольный автор: как в Барнауле работает бизнес по продаже дипломов

, ИА "Амител", Мария Трубина
Личная история читательницы Amic.ru о неудачной попытке переложить написание диплома на чужие плечи

Слово "диплом" для многих студентов звучит сродни объявлению войны или апокалипсису. И большой процент учащихся из страха не справиться или из-за обычной лени даже не пытается сделать эту работу самостоятельно, а заказывает написание диплома "на стороне", выкладывая за это весьма кругленькую сумму. В итоге же оказывается, купленный диплом крайне плох, и его приходится переделывать своими силами.

Время и деньги

В редакцию Amic.ru пришло письмо от одной выпускницы как раз с такой историей. Читательница портала рассказала, что из-за полной уверенности в том, что она не справится с написанием выпускной работы, обратилась в фирму, где ей за 12 тыс. рублей пообещали "все сделать", бонусом к диплому шли презентация и доклад. У автора письма муж и дети, поэтому во времени она ограничена. Посмотрев отзывы о компании, женщина согласилась на условия фирмы, сообщила тему, и девушка, чье имя мы заменим на Ирина, взялась за работу.

"Сначала все шло хорошо. Ирина передала мне написанную первую часть и начала работать над второй. За это я передала ей 6 тыс. рублей. Первую, готовую я отнесла на проверку куратору. Он-то и сообщил мне, что недоделок в работе много. Я рассказала о них Ирине и попросила исправить. Тем временем она отдала мне вторую часть, а оставшиеся 6 тыс. рублей попросила оставить у одного из сотрудников опорного пункта полиции в Ленинском районе. Вторую часть диплома у меня тоже не приняли, про доклад вовсе сказали, что он неверный и не соответствует презентации. Когда я позвонила и рассказала это Ирине, та начала ругаться, сказала, что ей на доработку необходимо несколько дней, а у меня их не было! Предзащиту я в итоге пропустила. А девушка сказала, что не может пока работать над моим дипломом, так как ее спешно положили в больницу, потом она не отвечала на звонки и сообщения", — рассказывает свою историю читательница.

Кроме этого, по словам женщины, преподаватели указали ей на конкретный плагиат в ее работе. Перепроверив все, она убедилась в том, что диплом практически полностью скопирован из пары вариантов, выложенных в Сети. В итоге ей пришлось все делать самостоятельно, с нуля.

"Когда я показала уже свой вариант куратору, то неожиданно для себя услышала, что все правильно. Так я сделала всю работу сама. Спустя какое-то время Ирина вышла на связь. Я попросила ее вернуть мне деньги, но та, естественно, отказалась и не поверила мне, что приняли мой вариант диплома, а не ее", — заключает выпускница.

Переговоры по возврату 12 тыс. рублей зашли в тупик. Пока женщина написала только гневный отзыв на Barnaul.flamp.ru, но останавливаться в поисках правды не намерена.

Законно ли это?

Если студент не купил дипломную работу непосредственно у своего научного руководителя, что считается взяткой должностному лицу, то уголовная ответственность ему не грозит. Незаконно это со стороны исполнителя, если он не зарегистрировал свою деятельность в налоговых органах. А, как правило, такую деятельность мало кто регистрирует.

Но для студента купленный диплом грозит множеством других проблем: некачественно выполненная работа, плагиат, несоответствие теме. А вот это уже грозит выпускнику снятием диплома с рассмотрения или даже отчислением из учебной организации. Ну и кроме того, какой специалист получится из студента, который самостоятельно не в силах выполнить эту работу?

Сколько это стоит?

При запросе в интернете поисковик выдает около 10 разных предложений для барнаульских студентов. На страницах некоторых компаний есть даже онлайн-калькуляторы, позволяющие рассчитать стоимость работы.

За теоретическую работу со студентов просят от 7 до 8 тыс. рублей, с практической частью – от 9 до 10 тыс. Цена на курсовую работу варьируется от 1 до 2 тыс. рублей. За реферат просят от 400 до 900 рублей.

Как относятся к этому преподаватели?

На сайтах агентств по написанию курсовых и дипломных работ обещают заказчикам качественный текст и грамотно проведенные исследования, чтобы даже самый строгий преподаватель не смог определить, самостоятельно ли студент написал текст или же это кто-то сделал за него. Так ли легко обмануть научного руководителя, корреспондент Amic.ru спросил у доктора исторических наук, профессора АлтГТУ Николая Ростова.

"Действительно, есть некоторые студенты, не все, конечно, которые иногда к таким услугам прибегают. Но все эти фирмы работают по шаблону. У них общие подходы, определенный набор тем. В итоге все равно всплывает, в текстах бывают повторы, которые преподаватели замечают. Кроме того, сейчас все работы проверяют на антиплагиат, это обязательная норма. А поскольку в этих компаниях очень часто прибегают к помощи интернета  — все становится явным. Так что покупать дипломную работу — опасное для студента мероприятие. Если вскроется плагиат, а до защиты останется месяц, переделывать будет уже поздно", — объясняет профессор Николай Ростов.

Скандалы, связанные с научными работами

Увы, выдавать чужой труд за свой, как оказалось любят многие. Среди них немало высокопоставленных персон, которые вроде как своим примером должны учить молодежь доброму и светлому.  

Сразу оговоримся, что собранные нами примеры говорят только о плагиате в научных  работах, который вовсе не доказывает факт ее купли-продажи. Так, на недобросовестном написании кандидатской работы попался губернатор Московской области Андрей Воробьев. В 2013 году, обвиненный в плагиате, он ушел из профессорского состава НИУ ВШЭ. Заимствования в его работе были замечены активистами проекта "Диссернет".

Та же история случилась и с руководителем Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Владимиром Бурматовым. Экспертизу его диссертационной работы проводили специалисты Российской государственной библиотеки. Некорректным заимствованием было признано более 60% текста научной работы. В итоге ему пришлось отказаться от поста руководителя кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова.

Коснулась проверка на оригинальность диссертации и Станислава Набоко, бывшего начальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края. Сообщество "Диссернет" опубликовало разбор его работы, половина которой была плагиатом.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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