Фото: youtube.com
В Сети появился ролик о необычном объявлении о пропаже кота, которое наклеено на забор. На кадрах кажется, что изображенный на снимке кот следит за людьми с фотографии, пишет "Российская газета".
Отметим, что видеозапись уже посмотрели порядка 200 тысяч человек. На Reddit появилась отдельная тема, посвященная объявлению из России.
В комментариях многие выразили беспокойство по поводу того, удалось ли найти кота. При этом другие посчитали, что кот никогда не терялся, а объявление было сделано лишь для демонстрации оптической иллюзии.
Эксперты отметили, что эффект под названием сonvex illusion известен уже давно и применяется фокусниками и иллюзионистами.
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