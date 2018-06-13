Фото: imotor.su
Жители столицы Алтайского края смогут доехать до дома после трансляции открытия чемпионата мира по футболу на общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, что с 14 июня в Парке спорта А. Смертина заработает официальная фан-зона. Там будет проводиться прямая трансляция всех матчей с участием российской сборной.
После первого матча, который завершится в 24:00, болельщиков будут развозить с улицы Энтузиастов по следующим маршрутам:
-
трамвайный маршрут от ост.пункта "Энтузиастов" далее по ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Телефонная – ул. Советской Армии до ост.пункта "пр-кт Коммунаров" (схема 1);
-
трамвайный маршрут от ост.пункта "Энтузиастов" далее по ул. Попова – ст. "Докучаево" – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Телефонная – ул. Советской Армии до ост.пункта "пр-кт Коммунаров" (схема 2);
-
троллейбусный маршрут от ост.пункта "Барнаульский зоопарк" далее по ул. Георгиева – ул. 50 лет СССР – ул. Малахова до ост.пункта "Троллейбусное депо" (схема 3);
-
автобусный маршрут №24 от ост.пункта "мкр.Урожайный" далее по ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Малахова – ул. Юрина –ул. Матросова – пр-кт Ленина до ост.пункта "ЛДП Спартак-2" (схема 4);
-
автобусный маршрут №58 от ост.пункта "мкр.Урожайный" далее по ул. Энтузиастов – ул. Георгиева – Павловский тракт – пр-кт Строителей –пр-кт Ленина – ул. Петра Сухова – ул. Малахова – ул. Юрина до ост.пункта "Солнечная поляна" (схема 5);
-
автобусный маршрут №60 от ост.пункта "мкр.Урожайный" далее по ул. Энтузиастов – ул. Солнечная Поляна – ул. Юрина – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул. Ползунова – пр-кт Ленина до ост.пункта "ЛДП "Спартак-2" (схема 6);
-
автобусный маршрут №18 ул.Энтузиастов (стадион им.Смертина) далее по ул. Энтузиастов – ул. Солнечная Поляна – ул. Юрина – ул. Малахова – ул. Петра Сухова – ул. 80 Гв.Дивизии – ул. Северо-Западная – пр-кт Ленина – пр-кт Строителей (схема 7).
Комментарии