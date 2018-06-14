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Квартиру с сауной и бильярдной продают в центре Барнаула за 12,5 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 180 квадратных метров находится на улице Партизанской

Фото: avito.ru

Квартиру площадью 180 квадратных метров продают в современном жилом комплексе на улице Партизанской в Барнауле за 12,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Планировка: просторная кухня-столовая, большая гостиная и две спальни. Также имеется помещение с зоной отдыха, где расположены сауна, душевая, бильярдная, кабинет, постирочная с сушилкой и гладильной.

В квартире выполнен дизайнерский дорогостоящий ремонт. Две застекленные лоджии.

Также имеются два подземных гаражных бокса с автоматическими воротами.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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