Фото: avito.ru
Квартиру площадью 180 квадратных метров продают в современном жилом комплексе на улице Партизанской в Барнауле за 12,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Планировка: просторная кухня-столовая, большая гостиная и две спальни. Также имеется помещение с зоной отдыха, где расположены сауна, душевая, бильярдная, кабинет, постирочная с сушилкой и гладильной.
В квартире выполнен дизайнерский дорогостоящий ремонт. Две застекленные лоджии.
Также имеются два подземных гаражных бокса с автоматическими воротами.
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