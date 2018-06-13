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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в ходе визита в Британию предложил местным властям создать межпарламентскую группу для противодействия "российской гибридной агрессии". Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter-аккаунт политика.
Парубий отметил, что предложение было адресовано председателю комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Великобритании Тому Тугендхату. Спикер предложил создать "межпарламентскую группу противодействия российской гибридной агрессии, в частности информационной дезинформации".
Он также рассказал, что поблагодарил главу Минобороны Великобритании Марка Ланкастера за помощь Украине. В частности, Парубий поблагодарил его за участие в обучении военных Украины, которые противостоят "российской агрессии".
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