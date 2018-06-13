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В Республике Алтай возбудили дело против 54-летнего жителя Шебалинского района, обвиняемого в убийстве. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, инцидент произошел 8 июня текущего года около 23:00 в селе Шебалино. Хозяйка одного из жилых домов распивала спиртное с двумя ранее судимыми мужчинами, одному из которых она приходится родственницей. Во время застолья один из мужчин, охмелев, начал приставать к женщине, из-за чего между собутыльниками произошел конфликт. Тогда местный житель ударил кулаком в лицо 53-летнего мужчину, а затем взял на кухне нож и нанес ему не менее 10 ударов в грудь. От полученных трамв потерпевший скончался на месте.
Злоумышленника уже задержали, ему предъявили обвинение в убийстве. В данный момент он заключен под стражу.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента .
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