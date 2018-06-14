Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Главную новогоднюю елку Барнаула, которую на протяжении долгого времени устанавливают на площади Сахарова, могут перенести в район Старого базара.
Речь об этом шла накануне, когда глава города Сергей Дугин побывал на стройплощадке, где идет капитальный ремонт здания Центрального рынка.
В целом, говоря об изменениях, которые наблюдаются в исторической части краевой столицы, градоначальник отметил: "Построено новое ограждение Центрального парка, набережная, завершается благоустройство Нагорного парка. Кардинально поменялся облик улицы Мало-Тобольской. Теперь инвесторы приводят в порядок здание Старого базара".
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По словам Дугина, в этой части города необходимо проводить массовые мероприятия.
"Например, День города, возможно рассмотрение вопроса о переносе на эту площадку городской новогодней елки. Частные инвесторы вкладывают средства, предполагая со временем получить отдачу. Для этого надо вести дела так, чтобы заинтересовать барнаульцев и гостей города, чтобы люди хотели прийти сюда, сделать покупки и провести свободное время", — цитирует главу города пресс-центр администрации Барнаула.
Напомним, городские власти уже давно думают о том, чтобы организовать главную новогоднюю площадку не на площади Сахарова. В числе локаций, куда можно было бы определить елку, назывались такие места, как площадь Советов, площадь Свободы, район речного вокзала, парк "Изумрудный".
Комментарии
На самом деле это будет правильное решение, тем более там пешеходная зона. На старый базар!!!