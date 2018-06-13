Фото: gazetadaily.ru
Днем в среду, 13 июня, в нескольких районах Симферополя и Севастополя, а также в некоторых других населенных пунктах полуострова Крым пропал свет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на канал AMS Simferopol. При этом СМИ сообщали, что кроме отсутствия электричества возникли проблемы со связью.
По данным агентства "Крыминформ", от электроснабжения отключен весь полуостров. "Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", — заявил собеседник агентства, предположив, что причиной аварийного отключения стала авария на энергомосту из Краснодарского края в Крым.
По данным источника издания, близкого к одному из федеральных министерств, причиной блэкаута стала авария на подстанции "Тамань", где произошло задымление на одной из секций.
Эту же информацию РБК подтвердил другой источник, близкий к федеральным ведомствам. Он уточнил, что из-за возгорания на подстанции были отключены линии электропередачи, шедшие к энергомосту на полуостров.
Данные об аварии именно на подстанции в Краснодарском крае СМИ также подтвердили в экстренных службах.
Глава республики Сергей Аксенов, в свою очередь, объяснил произошедшее срабатыванием противоаварийной автоматической системы из-за скачков напряжения. Он попросил крымчан соблюдать спокойствие, добавив, что энергоснабжение будет восстановлено в течение трех часов. Сообщается, что ряд учреждений в Симферополе подключили аварийные генераторы.
Комментарии