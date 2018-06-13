Фото: dni.ru
Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу российской сборной над командой Саудовской Аравии в первом матче грядущего чемпионата мира. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что предсказание питомец сделал в пресс-центре чемпионата в Петербурге. Ахилл выбрал ту миску с едой, на которой был нарисован триколор.
Агентство отмечает, что в 2017 году кот выступал в роли предсказателя на Кубке конфедераций.
Глухой кот был выбран в качестве "оракула" из-за ярких аналитических способностей и необычного поведения. Также Ахилл из всех питомцев Эрмитажа оказался самым стрессоустойчивым и человеколюбивым.
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