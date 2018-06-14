"Ростелеком — Розничные системы", дочерняя компания "Ростелекома", открыла в Барнауле центр продаж и обслуживания для физических лиц по адресу: улица Георгия Исакова, 166. Оператор предлагает в новом офисе домашний интернет, интерактивное ТВ, домашний телефон, мобильную связь, новые коробочные продукты – "Умный дом. Безопасность" и "Умный дом. Видеонаблюдение".
Компания оборудовала салон связи с учетом последних технологий в области клиентского сервиса. В зоне ожидания действуют терминалы самообслуживания и электронная очередь, идет прием оплаты за услуги связи, размещены для удобства мягкие диваны и кофейный автомат.
Оператор организовал в офисе семь автоматизированных рабочих мест, установил три торговые витрины с мобильными телефонами и аксессуарами сотовой связи. На отдельном стенде компания представила оборудование коробочных решений — комплекс датчиков для установки услуги "Умный дом. Безопасность", внешние и внутренние IP-камеры для видеонаблюдения.
В демонстрационной зоне можно самостоятельно освоить управление "Интерактивным ТВ": оценить интерфейс и набор каналов, воспользоваться паузой, перемоткой, записью прямого эфира в сервисе "Отложенный просмотр", заказать фильм в "Видеопрокате", посмотреть коллекцию песен в сервисе "Караоке". Компания предлагает выбрать Wi-Fi-роутер, ТВ-приставку, домашний телефон. Специалисты привезут абонентское оборудование на дом в день установки услуги.
"Мы стремимся сделать обслуживание универсальным, – отметил генеральный директор ООО "Ростелеком-Розничные системы" Арвидас Алутис. – В наших салонах связи продаются антивирусные программы, смартфоны популярных брендов Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое".
В офисе по ул. Г. Исакова, 166 можно погасить кредиты, сделать денежный перевод, оформить страховку, получить заказ из интернет-магазина, купить авиабилеты.
"Узнать об услугах, оформить заявку на подключение, управлять расходами сегодня можно дистанционно, на сайте "Ростелекома". Если же клиент посетит офис, мы оперативно обслужим его и предоставим все, что нужно. Новый центр продаж и обслуживания открыт и ждет горожан в гости", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
Новый офис расположен по адресу ул. Г. Исакова, 166
Режим работы: пн-пт — с 8 до 20 часов, сб-вс – с 9 до 18 часов
Комментарии
нафиг-нафиг
"нафиг-нафиг"
реноме ртк - надолго )))
нафиг-нафиг
______________
пользуюсь уже лет 7 их интернетом все замечательно
тоже претензий к интернету от ростелекома не имею. а вот телевидение - не очень.
Поднимите зарплаты своим рабам, по 12 часов сидят на работе за 15.000.
14.06.2018 10:06
- гость -
Хорошая попытка, Ростелеком, но нет)
Был опыт, но переключился при первой же возможности. Сервис - гоуноу.