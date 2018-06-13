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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал самыми большими врагами Америки фейковые новости. Об этом пишет RT.
В своем Twitter-аккаунте президент написал, что ему "забавно смотреть", как СМИ, в частности NBC и CNN, выпускают фейковые новости, соревнуясь в "принижении соглашения с Северной Кореей".
Трамп добавил, что еще 500 дней назад эти средства массовой информации умоляли бы о подобной сделке.
"Самый большой враг нашей страны — это фейковые новости, которые так легко распространяются дураками", — цитирует издание сообщение американского лидера.
Отмечается, что ранее глава США заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует.
Напомним, что первый в истории саммит двух стран прошел 12 июня.
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