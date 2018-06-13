Фото: vk.com
Спасатели МАСС сняли с перил балкона девушку, которая могла упасть с 17-го этажа. Инцидент произошел во вторник, 12 июня, пишет портал "НДН.Инфо".
Уточняется, что сообщение на пульт дежурного поступило в районе 16:00. Спасателям сообщили, что на перилах балкона 17-го этажа дома, который находится на улице Некрасова, сидит девушка.
На место оперативно прибыли сотрудники МАСС. Один из спасателей подошел к девушке, отвлек ее разговором, приблизился, после чего резким движением перетащил ее на балкон. Его тут же подстраховал другой спасатель и крепко взял девушку за руки.
Подчеркивается, что данных о том, почему девушка решилась на такой поступок, нет. Ее передали медикам и полицейским.
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