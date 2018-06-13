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Глава российского государства Владимир Путин освободил Германа Клименко от должности советника президента по вопросам развития интернета. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на указ, размещенный на сайте Кремля.
"Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации", — цитирует агентство текст документа.
По словам самого Клименко, после увольнения он займется развитием проектов в сфере цифровой медицины.
На вопрос, расстроен ли он решением Путина, экс-советник заявил: "И да, и нет".
Агентство напоминает, что Клименко получил эту должность в январе 2016 года.
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