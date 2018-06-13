Фото: vk.com
Автомобиль врезался в дом в Барнауле. Об этом сообщили свидетели ДТП в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла на Силикатном. "Очевидцы сообщают, что водитель въехал в дом. О его состоянии неизвестно", — говорится в сообщении.
На опубликованных снимках видно, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части.
В комментариях один из барнаульцев отметил, что видел, как автомобиль ускорился на повороте и не сбавлял газ до столкновения с домом.
Одна из участниц сообщества предположила, что педаль газа в автомобиле могла попасть под ковер и зацепиться.
Официальных комментариев и подробностей произошедшего пока нет.
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